В Госдуме оценили межпарламентские переговоры с США

Начало переговоров Госдумы и Конгресса США прошло замечательно. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Прекрасное впечатление, замечательные переговоры… Я благодарю прежде всего конгрессвумен [Анну Паулину] Луну за открытый, честный, замечательный диалог», — рассказал он.

По словам парламентария, члены делегаций обсудили большое количество вопросов. Вице-спикер Думы также отметил важность диалога на парламентском уровне и пообещал движение вперед.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией заявила, что Россия и США являются двумя величайшими сверхдержавами, которые несут обязательство перед человечеством.