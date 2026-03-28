Никонов назвал историческим визит делегации Госдумы в США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим, передает ТАСС.

«Можно считать визит историческим», — сказал политик, отметив, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.

Стороны обсудили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, российской загрансобственности, уточнил Никонов.

«В ближайшем будущем можно ожидать визита делегации Конгресса США уже в нашу страну по приглашению Государственной думы», — добавил депутат.

Есть ощущение, что США готовы решать некоторые вопросы двусторонних отношений с РФ без привязки к Украине, также сообщил парламентарий.