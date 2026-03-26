В Совфеде отреагировали на открытие Ираном Ормузского пролива для России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал открытие Ираном Ормузского пролива для российских кораблей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Джабаров назвал «приятным»тот факт, что Иран считает Россию дружественной страной. При этом он также указал на то, что право пользоваться Ормузским проливом не является приоритетным для Москвы — Россия не использует иранскую нефть, но сама поставляет ее на мировой рынок.

«В принципе, для нас, конечно, это непринципиально. Потому что мы сами поставщики нефти на мировой рынок. Мы не пользуемся тем, что добывается в Иране и других странах Персидского залива. С другой стороны, это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран — дружественная нам держава», — заявил он.

Как уточнил сенатор, Россия отправляет через Ормузский пролив корабли, но в небольшом числе.

«Там, конечно, есть и другие грузы, которые мы берем в Иране, Саудовской Аравии. Тем не менее если говорить про энергоносители, то для нас это непринципиально», — добавил он.

Ранее Иран разрешил России проход через Ормузский пролив.