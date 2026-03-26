Первая женщина-Герой СВО может попасть в Госдуму

Первая женщина-герой СВО Людмила Болилая будет баллотироваться в Госдуму от Московской области на предстоящих выборах. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в партии "Единая Россия".

"Людмила Болилая может войти в подмосковный список "Единой России" (ЕР) на выборах в Госдуму", — сказано в материале.

Сама женщина отказалась от комментариев. На сайте предварительного голосования ЕР ее карточки пока нет, уточняет издание.

Болилой 40 лет, она из Петровска Саратовской области. В родном городе работала фельдшером. В 2019 году переехала в Ступино. Весной 2023 года Людмила подписала контракт с Минобороны РФ. С осени следующего года была медсестрой на курском направлении в составе войск "Севера".

31 января 2025 года украинские силы нанесли ракетно-артиллерийский удар по командному пункту, где была Болилая. Женщина помогла раненым, а во время повторной атаки закрыла собой пострадавшего военного. Президент России Владимир Путин 9 марта того же года присвоил Болилой звание Героя России.