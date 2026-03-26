ВНИИ "Экология" презентовала "Белую книгу" Донбасса и Новороссии

Презентация "Белой книги" Донбасса и Новороссии состоялась 26 марта в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщили авторы проекта. Работа подготовлена ВНИИ "Экология" при участии академиков Российской академии наук. Исследования проводил "Южный" филиал института, открытый в ноябре 2024 года в Донецке. Как пояснил директор ВНИИ "Экология", член Общественной палаты РФ Александр Закондырин, "Белая книга" посвящена комплексной оценке состояния экосистем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей за постсоветский период. "Это научно-экспертный документ, который в системной и доказательной форме фиксирует фактическое состояние экосистем, виды экологического ущерба и приоритеты их восстановления. Книга формирует верифицируемую исходную базу данных: объект воздействия, вид ущерба, пространственные границы, измеряемые последствия и ориентир для расчета объема восстановительных работ", - сказал он. По его словам, документ переводит разговор о последствиях в профессиональный язык оценки, инвентаризации и последующего восстановления. "Теперь у российской и мировой общественности есть возможность узнать правду - материалы будут в публичном доступе", - заявил Закондырин.