Путин напомнил о событиях 2014 года

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) напомнил о событиях 2014 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Как мы все хорошо знаем события еще 2014 года, когда мы были вынуждены, Россия была вынуждена, нас заставили, я уже много раз об этом говорил, предпринять все для защиты наших людей. Тогда — в Крыму, позднее — на юго-востоке Украины в целом», — сказал российский лидер.

Путин также назвал последовавшие затем санкции незаконными. Глава государства объяснил, что они никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Украине следует устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности. Среди главных причин конфликта глава государства обозначил госпереворот в Киеве в 2014 году.