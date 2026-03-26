В Кремле увидели опасность расширения конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии "Первому каналу", что существует опасность расширения географии конфликта на Ближнем Востоке.

"Существует опасность весьма и весьма негативных экономических последствий как для стран региона, так и для глобальной экономики", — сказал он.

По словам представителя Кремля, РФ надеется, что конфликтующие стороны предпринимают усилия для мирного урегулирования конфликта в регионе. Песков подчеркнул, что любые попытки, которые направлены на мирное урегулирование военного конфликта на Ближнем Востоке, приветствуются.

Накануне Пентагон официально подтвердил планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток.

23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято. В материале отмечается, что целью готовящейся операции является "обеспечение свободы судоходства в проливах".