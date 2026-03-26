Путин прибыл в НЦ «Россия» для участия в съезде РСПП

Президент Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит очередной, 35-й по счету съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В этом году мероприятие впервые проводится именно в этом центре, открытом по инициативе президента, передает ТАСС.

Путин уже в 13-й раз принимает участие в форуме РСПП. Для бизнес-сообщества и государственных структур это событие традиционно является одной из главных площадок для обсуждения стратегических вопросов развития экономики.

Глава государства обычно выступает на съезде с развернутой речью, в которой рассматривает перспективы сотрудничества между государством и бизнесом, а также актуальные проблемы предпринимательской среды. После выступления иногда проходит открытая дискуссия, где любой участник может задать Путину свой вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с РСПП.