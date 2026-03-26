В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

Нет ничего удивительного в отказе президента Украины Владимра Зеленского выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса ради гарантии безопасности США, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на соответствующее решение украинского лидера.

«По-другому Зеленский поступить не мог. Вывод войск из Донбасса для него означает смерть. Собственно, мы выдавим ВСУ из Донбасса, невзирая ни на что. Но решение это ожидаемое от Зеленского. Своя жизнь для него дороже жизни украинского народа. Так что ничего удивительного в этом нет», — прокомментировал Колесник.

25 марта украинский лидер сообщил, что Вашингтон призвал Киев вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он также рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие решения.