В Кремле прокомментировали частые падения дронов на территории Прибалтики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщение о частых падениях дронов на территории Прибалтики.

На вопрос журналиста, может ли Украина использовать прибалтийские государства как транзитный пункт для ударов по России, Песков заявил, что "киевский режим" хорошо известен тем, что использует и шантажжирует другие страны в своих интересах.

"Киев использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения государств, по шантажу стран ЕС, может использовать страны НАТО в своих интересах. Военные отслеживают все обстоятельства, связанные с запуском украинских дронов. Мы ... продолжаем СВО, чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения террористической преступной деятельности", - поделился Песков.

Он выразил недоумение по поводу того, что страны ЕС подвергаются шантажу с помощью доступа к энергоресурсам, подвергаются нападкам и оскорблениям, а Брюссель на этом фоне хранит молчание.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на смену внимания Запада с Украины на Ближний Восток, а как следствие — отсутствие денег и ракет для ПВО.

Он добавил, что о прекращении поставок Украине никто не говорил, но вторая волна действий на Ближнем Востоке замедляют их, что заставляет Киев готовиться к рискам. Отсутствие денег, обещанных Западом, приводит к тому, что становится невозможно производить дроны, отметил Зеленский.