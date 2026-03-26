Песков отметил несоответствие слов Зеленского и его действий

Московский Комсомолец

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, отметил несоответствие между высказываниями Владимира Зеленского о намерении продолжать военные действия и его же заявлениями о стремлении к мирному урегулированию.

Песков отметил несоответствие слов Зеленского и его действий
В ответ на вопрос журналистов о позиции Кремля относительно указания Зеленского украинскому парламенту готовиться к затяжному трехлетнему конфликту и как это соотносится с его словами о желании мира, Песков заметил:

"Эти позиции противоречат друг другу. Тем не менее, я полагаю, что для получения разъяснений по данному вопросу вам следует обратиться непосредственно в Верховную раду, а не к нам", - сообщил Песков.