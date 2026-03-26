Дмитриев заявил о погружении Запада в эпоху тотального коллапса
Государства Запада стремительно движутся к масштабному энергетическому и экономическому упадку, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В кулуарах профильного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитриев отметил, что государства — члены БРИКС способны сообща и эффективно преодолеть абсолютно любые вызовы современности, в отличие от стран Запада.
«Западный мир... фактически погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса», — цитирует Дмитриева ТАСС.
Глава РФПИ также заявил, что российская энергетика сейчас стала ключом для выживания не только стран БРИКС, но и всего мира.