Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США

Встреча депутатов Государственной думы и представителей Конгресса США состоится в четверг, 26 марта. Об этом сообщил представитель американского посольства в Москве.

Он добавил, что на 27 марта запланированы контакты российских депутатов с делегацией американского правительства, передает РБК.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любые формы реанимации диалога с Вашингтоном в любых областях. Он добавил, что соответствовало бы и отвечало интересам обоих государств.

В тот же день самолет Ил-96 летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Воздушное судно приземлилось около 19:28 по московскому времени. Это произошло на фоне сообщений о визите российской парламентской делегации в США.

Также 25 марта помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва в курсе итогов переговоров представителей Вашингтона и Киева, которые прошли в американской Флориде 21 марта.

Новость дополняется.