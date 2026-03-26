Песков прокомментировал ограничения работы мобильного Интернета в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя меры по ограничению работы мобильного Интернета в Москве, отметил, что спецслужбы выполняют свои функции, предпринимая меры для купирования возможных угроз.

В среду операторы мобильной связи начали сообщать своим абонентам из Москвы о восстановлении работы мобильного интернета. Песков ранее тоже отмечал, что возможные ограничения связи в столице обусловлены вопросами безопасности.

«Спецслужбы выполняют свои функции, - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. - И они принимают меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз и опасностей».

Продолжая тему об имевших место ограничениях работы мобильного Интернета в Москве и дальнейшем восстановлении деятельности представитель Кремля добавил, что вопрос актуальности тех или иных угроз на данный момент также находится в ведении спецслужб России.