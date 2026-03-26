Дмитриев иронично сравнил будущее ЕС с антиутопией из «Безумного Макса»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что в Европейском союзе или Британии через месяц наступит антиутопия из «Безумного Макса».

Таким образом в соцсети Х он прокомментировал публикацию одного из пользователей, где под отрывком из фильма девушка пошутила, что так будет выглядеть Австралия на следующей неделе. Фрагмент демонстрирует персонажей, участвующих в смертельной гонке на самодельном транспорте в пустыне в обстановке постапокалипсиса.

«Извините, но это больше похоже на ЕС или Великобританию в следующем месяце», — написал Дмитриев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что апогеем «флешмоба» энергетической стратегии ЕС должен стать блэкаут.

Дмитриев между тем заявил о готовности России к глобальному дефициту ресурсов.