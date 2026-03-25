Мирошник выступил за ужесточение наказаний за военные преступления Киева

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал ужесточить механизмы наказания за совершение киевским режимом военных преступлений.

«Совершаемое сегодня большое количество военных преступлений нуждается в эффективном механизме реагирования и преследования», — заявил он.

Мирошник отметил, что эти механизмы должны быть «более жёсткими, более мобильными, манёвренными».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что преступления против военнопленных не имеют срока давности и потребуют ответственности.