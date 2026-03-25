В России ответили на слова британского министра о «невидимой руке» Москвы в Иране

Министр обороны Великобритании Джон Хили сделал заявление о «невидимой руке» России в конфликте с Ираном, не располагая никакой информацией об этом.

Так его слова прокомментировал российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.

«Господин Хили, ваш министр обороны, делает заявления, которые в основном придуманы им самим, без каких-либо знаний на этот счет», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия заключила с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а не военный союз.

Он также опроверг утверждение о том, что Москве выгодна эскалация конфликта на Ближнем Востоке из-за роста цен на нефть, подчеркнув, что Россия «остается частью мировой экономики», несмотря на санкции, и перебои с инвестициями и цепочками поставок также повлияют на ее экономику.

Ранее Хили заявил, что «невидимая рука» России якобы помогает Ирану в войне с США. Он утверждал, что Москва причастна к удару по военной базе западной коалиции в иракском Эрбиле, однако в российском посольстве опровергли его заявление.