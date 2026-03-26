Киев осознал, что получит гарантии безопасности США лишь после вывода своих войск из Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters объявил, что Вашингтон требует от Киева вывода войск из Донбасса. Взамен, добавил он, США предоставят гарантии безопасности.

«Это понимание, которое он озвучил вчера, в общем, не может не радовать. Потому что он наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса», — заявил Дмитриев.

Спецпредставитель Путина подчеркнул, что в связи с этим российские дипломаты ведут активный диалог для поиска правильного решения конфликта.

Позже Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde отказался выводить Вооруженные силы Украины с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.