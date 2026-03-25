В МИД России заявили о чудовищных масштабах зверств Киева против пленных

Издевательства над попавшими в плен ВСУ российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Нацистская сущность киевского режима проявляется не только в плохо скрываемой, а если называть вещи своими именами, активно демонстрируемой любви его лидеров к символике Третьего рейха, но, конечно, и в бесчеловечном отношении к раненым", - сказала она.

По словам дипломата, подробности, которыми поделились военные ВС РФ, которые вернулись из украинского плена, могут "привести в ужас даже самых прожженных циников".