Путин назвал лидера одной страны своим другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Глава государства уточнил, что у них добрые личные отношения, пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России неоднократно с приязнью отзывался о китайском лидере.

Так, 2 октября 2025 года Путин заметил, что его визит в Китай в конце августа-начале сентября носил фундаментальный и глобальный характер. Он добавил, что высоко оценивает результаты переговоров с китайским коллегой.

«Я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные личные отношения», — уточнил президент.

4 декабря Путин сообщил, что Индия и Китай являются близкими друзьями России. Он добавил, что россияне «этим очень дорожат».

Также, по словам корреспондентов, российский лидер положительно отзывался о Вьетнаме и ряде африканских стран.