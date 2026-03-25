«Ядерный террор»: Москва обвинила Вашингтон в попытке устроить катастрофу

Министерство иностранных дел России выступило с жестким заявлением в связи с новым ударом, нанесенным 24 марта в непосредственной близости от действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер».

В Москве подчеркнули, что эта атака произошла вопреки публичным обещаниям президента США Дональда Трампа приостановить нападения на энергетические объекты Ирана.

«Крайне возмущены этим безрассудным, безответственным проявлением губительного курса. Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных действий», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ предупредили, что продолжение подобных провокаций чревато необратимыми последствиями для всего Ближнего Востока. Под прямой угрозой находится не только экологическая безопасность региона, но и жизни персонала станции, в том числе российских специалистов, работающих на объекте.

«Жизнь персонала станции, в том числе российских специалистов, под постоянной угрозой. Для нас это категорически неприемлемо», — подчеркнули в ведомстве.

Москва потребовала от организаторов атаки «вернуться к благоразумию» и немедленно прекратить агрессию в отношении ядерно-энергетической инфраструктуры, находящейся под гарантиями МАГАТЭ.

Россия также ожидает решительных действий от международного сообщества, включая ООН и руководство агентства по атомной энергии, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, которые в любой момент могут привести к трагедии планетарного масштаба.