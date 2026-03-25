Песков прокомментировал сообщения о мирных переговорах по Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о мирных переговорах по конфликту в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

По словам Пескова, Россия видит сообщения о таких переговорах. При этом он подчеркнул, что пока Кремль не берется судить об их достоверности.

«Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет, сказать трудно», — заявил он.

Он также уточнил, что Россия пока не оказывала посреднические услуги в этом вопросе.

Ранее Песков заявил об отсутствии гарантий со стороны США по ситуации вокруг иранской АЭС «Бушер».