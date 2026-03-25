Пушков напомнил о кровавой расправе НАТО над Югославией 27 лет назад

Председатель комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил о 27-й годовщине начала бомбардировок Югославии силами НАТО. По словам политика, военная операция, унесшая жизни тысяч мирных граждан, стала не просто локальным конфликтом, а инструментом принуждения мирового сообщества к новому порядку.

«В этот день, 25 марта 1999 года, НАТО начала бомбардировки Сербии, которые длились 78 дней и привели к гибели более 5 тысяч человек. По сути, это дата начала открытой политики США и их союзников по НАТО по установлению однополярного мира, управляемого исключительно США и Западом», — написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что действия альянса выходили далеко за рамки косовского кризиса. Главной целью агрессии был демонтаж последней независимой страны в Южной Европе и показательное устрашение других государств.

«Дело было не только в Косово и не только в попытке подчинить Западу Югославию — последнюю независимую страну в Южной Европе. Это была глобальная демонстрация силы и нового миропорядка, предназначенная для всего мира. А Югославия была выбрана как жертва этой демонстрации», — резюмировал Алексей Пушков.