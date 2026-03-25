Шойгу предупредил о последствиях ударов по объектам водоснабжения Ирана

Выведение из строя водоопреснительных объектов в Иране повлечет за собой катастрофические последствия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Выведение из строя водно-опреснительной инфраструктуры приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, остановке систем здравоохранения и, как следствие, к многомиллионному потоку беженцев", - сказал он.

По словам секретаря Совбеза, последствия "выйдут далеко за пределы Ближнего Востока".

22 марта вице-президент Ирана Сагаб Эсфахани призвал жителей Израиля и стран Ближнего Востока запастись водой в ближайшие 48 часов. Он также порекомендовал им зарядить свои мобильные телефоны.

Это предупреждение было сделано на фоне угроз США применить силу в случае, если иранские власти не откроют доступ к Ормузскому проливу. Ирану пригрозили уничтожением электростанций.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.