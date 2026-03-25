Шойгу назвал риски ударов по опреснительным станциям на Ближнем Востоке

Москва обратилась к странам Ближнего Востока с призывом отказаться от атак на объекты жизнеобеспечения, рассказал журналистам секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Президент США Дональд Трамп 22 марта выдвинул жесткий ультиматум Ирану. Он пригрозил, что, в том случае, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, американские ВВС и ВМС уничтожат все энергостанции республики.

В КСИР в ответ пообещали уничтожить как минимум 10 объектов энергетики в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, в том числе те, которые снабжают электричеством опреснительные станции.

«Сегодня в странах [Персидского] залива и Иране производится до 40% мирового объема опресненной воды. В зоне конфликта проживает более 155 млн. человек. Жизнь многих из них почти полностью зависит от опресненной воды, поскольку ее доля в питьевом балансе превышает 90%», — разъяснил Шойгу.

Секретарь Совбеза уточнил, что в макрорегионе работают 170 опреснительных станций, которые потребляют 300 тыс. баррелей нефти в день.

По его данным, ни одна транспортная система не сможет доставить миллионы кубометров воды на Ближний Восток. Выведение соответствующих объектов из строя приведет к масштабному кризису, исходу жителей из стран Залива.

Шойгу констатировал, что единственным выходом из кризиса является деэскалация, незамедлительное возвращение сторон за стол переговоров.