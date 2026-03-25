Захарова назвала учения США и Южной Кореи подготовкой к войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что совместные учения США и Южной Кореи являются подготовкой к войне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, эти учения прошли на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Кроме того, дипломат также заявила, что на подготовительный характер учений указывает содержание маневров и задействованная техника.

«Наблюдается эскалация напряженности на Корейском полуострове, в южной части которого в период с 9 по 19 марта США и Республика Корея провели очередное совместное военное действо. <...> Официально оно было заявлено как оборонительное, однако, судя по содержанию отрабатывавшихся в ходе мероприятия маневров, а также задействованной военной техники, указанные маневры, конечно, являются не чем иным, как неприкрытой подготовкой к войне», — заявила Захарова.

