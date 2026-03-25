Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила «неонацистскую вакханалию в Прибалтике». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга с журналистами Захарова прокомментировала шествие бывших легионеров СС и их почитателей, которое прошло в Риге 16 марта. По ее словам, МИД России осуждает это шествие, а также расценивает восхваление бывших легионеров СС как глумление над памятью тех, кто боролся против фашизма.

«Мы расцениваем мероприятия, направленные на восхваление бывших эсэсовцев как откровенное глумление над памятью тех, кто ценой жизни спас мир от коричневой чумы. <...> Мы осуждаем продолжающуюся неонацистскую вакханалию в Прибалтике», — заявила она.

Шествие бывших легионеров СС в Риге проводится ежегодно 16 марта — в этот день в Латвии отмечают «День памяти латышских легионеров». Этот день является памятным для солдат Латвийского легиона, входящего в состав СС. Эти шествия регулярно подвергаются критики со стороны России, Канады, Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, а также ряда еврейских организаций.

Ранее Захарова назвала Украину «подопытным кроликом Британии».