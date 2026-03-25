Путин принял приглашение во Вьетнам

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и принял приглашение посетить его страну с визитом в этом году.

"Вьетнам был и остается нашим надежным партнером, нашим другом. Наши отношения, безусловно, мы всегда это подчеркиваем с обеих сторон, испытаны временем", - заявил российский лидер.

Он отметил очень насыщенную программу гостя - в ходе визита Фам Минь Тинь уже встретился и с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, и с обоими руководителями парламента России Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме", - продолжил Путин. Он также отметил рост товароборота. "Обсудим сегодня все вопросы. У нас их всегда много", - сказал президент РФ и подчеркнул, что вьетнамских друзей в России всегда рады видеть.

Путин также попросил передать привет генеральному секретарю Вьетнама То Ламу.

"У нас установились хорошие деловые и личные дружественные отношения", - заметил он, добавив, что То Лама в нашей стране всегда рады видеть в любое удобное время.

Премьер-министр Вьетнама, в свою очередь, передал приветствие и наилучшие пожелания от руководства страны и пригласил Путина приехать во Вьетнам с визитом в этом году.

"Сегодня погода тоже поддерживает нас, и лично я и все товарищи из высокопоставленной делегации Вьетнама тоже ощутили на себе ту теплоту и радушный прием со стороны президента и руководства РФ по отношению к нашей делегации", - сказал Фам Минь Тинь.

Вьетнам всегда помнит и благодарен за поддержку в деле сопротивления против американских агрессоров и уже сегодня - в деле строительства страны, отметил премьер Вьетнама. Дружбу между двумя народами он назвал традиционной и бесценной, а Путина - давним другом и верным товарищем Вьетнама. Фам Минь Тинь также высоко оценил то, что за время, которое Путин у власти, Россия стала одной из лидирующих экономик мира.

Поблагодарив за добрые слова в адрес нашей страны, Путин заверил, что обязательно воспользуется приглашением. "Мы посещаем Вьетнам всегда с особыми чувствами и чувствуем такое же отношение вьетнамцев к нам, россиянам. Мы приезжаем в очень дружественную нам страну, и это всегда очень чувствуется", - оценил он. Президент России также сказал, что двусторонний диалог всегда исключительно искренний и доверительный, как между близкими друзьями.