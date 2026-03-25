Захарова прокомментировала насмешку украинского бара над терактом в «Крокусе»

Акция украинского бара, проведенная в годовщину теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», была адским флешмобом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я просто хочу сказать, что это не фрагмент фильма ужасов, что это не какой-то, я не знаю, запрещенный к показу отрывок из телефонного видео душевнобольного или маньяка. Это даже не кощунство, это душевная болезнь, конечно. Ну и преступление, безусловно», — отметила дипломат.