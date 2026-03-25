Великобритания сделала Украину подопытным кроликом в борьбе с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе своего выступления дипломат напомнила о британско-украинском проекте Octopus по созданию дронов-перехватчиков. По ее словам, Лондон обещал выделить 500 миллионов фунтов стерлингов на создание «передового центра в области искусственного интеллекта» в составе Министерства обороны Украины.

«На деле все это часть стратегии Британии по дестабилизации нашего региона, да и европейского континента в целом, посредством расширения военного сотрудничества с террористическим киевским режимом. Также попытка усвоить опыт современной войны от тех, кого они давно сделали буквально подопытными кроликами в геополитической борьбе с Россией», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что «европейские ястребы» явно не заинтересованы в успехе переговоров по урегулированию украинского конфликта и выходе на устойчивые договоренности о мире.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь согласия президента России Владимира Путина на прекращении огня.