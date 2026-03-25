Памфилова: ЦИК за последние пять лет создала мощную систему контроля за выборами
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) за последние пять лет создала мощную систему общественного контроля за выборами, заявила её председатель Элла Памфилова, выступая с итоговым докладом о работе комиссии за 2021—2026 годы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии.
В 2026 году 19 политических партий имеют право участвовать в выборах федерального, регионального и муниципального уровней.
Путин призвал обеспечить соблюдение законов на выборах в Госдуму.