В России заявили о назревших ударах по целям в Европе

По всем правилам заводы и предприятия Европейского союза (ЕС), которые производят беспилотники и другую технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны быть уничтожены, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о законности целей в ЕС на фоне самой массированной атаки ВСУ за минувший год депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что давно назрела ситуация. Страны Евросоюза являются тылом. Там находятся предприятия, которые делают беспилотники и любые виды вооружения [для ВСУ]. Они уже давно должны быть по всем правилам уничтожены. Не важно, на какой территории они находятся. Это облегчит наступление нашим войскам», — заявил Колесник.

Депутат объяснил, что одна из задач любых боевых действий — это лишить противника вооружения.

«Уже давно это назрело, невзирая на то, что они находятся в Евросоюзе. Пятая поправка тут не включается. Нанести [удар] по местам производства вооружений, которые применяются по нашим войскам, по нашим городам. Этими боеприпасами осуществляются террористические акты на территории нашей страны. Я думаю, это в конечном итоге и произойдет. Возмездие неминуемо», — заключил он.

Ранее стало известно, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России в ночь с 24 на 25 марта стала самой массированной за минувший год. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили почти 400 беспилотников над 14 российскими регионами.