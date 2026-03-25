Захарова ответила на недовольство Израиля позицией России по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными и не соответствующими действительности заявления израильского посла Одеда Йосефа о якобы однобокой позиции Москвы по конфликту США, Израиля и Ирана.

С таким утверждением она выступила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Такого рода публичное заявление об оценке подходов страны пребывания по тому или иному сюжету из уст посла не способствует укреплению дружественных связей», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская позиция основывается на фактах и внешнеполитическом анализе.

Посол Израиля в Москве Одед Йосеф заявил о «крайне односторонней официальной позиции России» по конфликту на Ближнем Востоке. По его словам, позиция Москвы резко контрастирует с уровнем сотрудничества России и Израиля.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.