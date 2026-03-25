Госсобрание Якутии лишило мандатов депутатов Иванова* и Поскачина

Государственное собрание Республики Саха (Якутия) лишило мандатов парламентариев Александра Иванова* и Владимира Поскачина. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в издании «Якутск онлайн».

Полномочия первого депутата прекратили из-за его признания иностранным агентом. Министерство юстиции России внесло его в реестр еще 27 февраля. Позже Иванов обратился в суд с иском к ведомству об исключении его из перечня.

Вопрос о парламентарии рассматривался без каких-либо отдельных выступлений. Сам депутат на сессии не присутствовал. Его лишили права участия в пленарном заседании в соответствии с частями 1 и 3 статьи 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», передает портал.

Ранее Центральный районный суд Сочи также обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Экс-чиновник получил взятку от главы дагомысской фирмы. Затем нижняя палата парламента провела заседание, в ходе которого приняла постановление о согласии на лишение его неприкосновенности.

*Внесен в перечень иностранных агентов по решению Минюста России