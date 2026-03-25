Посол РФ оценил позицию Великобритнии в конфликте США и Ирана

Власти Великобритании рассчитывали на быстрый исход возможного конфликта США с Ираном без серьезных последствий для мировой экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

По его словам, Лондон был осведомлен о действиях союзника и предпринимал меры на фоне обострения ситуации. В частности, британская сторона выводила военный и гражданский персонал из региона, а также усиливала присутствие авиации и систем противовоздушной обороны.

При этом, как отметил дипломат, в Великобритании исходили из того, что силовой сценарий либо удастся избежать, либо он будет ограниченным по масштабу и не приведет к значительным экономическим последствиям.

Келин также указал, что Лондон не проявляет готовности к прямому участию в военных действиях. По его данным, решение о предоставлении аэродромов для американской авиации принималось с оговорками, а участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива не получило поддержки.

Говоря о реакции Вашингтона, дипломат отметил, что критика со стороны президента США Дональда Трампа в адрес британского руководства связана с ожиданиями более активной поддержки.

В то же время, по оценке посла, Великобритания сохраняет стратегическое партнерство с США. Он подчеркнул, что, несмотря на отдельные разногласия, устойчивые политические и институциональные связи между странами продолжают действовать.