Стало известно о планах депутатов Госдумы принять участие в переговорах в США

Делегация депутатов Госдумы полетит в США для переговоров в ближайшее время, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что группа состоит из депутатов, представляющих разные фракции. Ожидается, что делегацию возглавит заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Никонов — отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», — рассказал источник.

Встречи делегаций Украины и США прошли 21 и 22 марта во Флориде. Стало известно, что они обсуждали сужение разногласий и план урегулирования оставшихся вопросов.