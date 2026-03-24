Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 марта, заявил о том, что его коллеги из России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сейчас приближаются к тому, чтобы договориться оп прекращении военного конфликта.

— Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю. Вы поймете, что ненависть не помогает заключать сделки. Эти люди не особенно любят друг друга, — передает слова главы американского государства Fox News.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция Зеленского.

Ранее глава разведывательного управления американского Минобороны Джеймс Адамс заявил, что российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции имеют преимущество перед украинскими.