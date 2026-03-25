Дмитриев спрогнозировал рост нефти до 200 долларов из-за действий Британии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение о возможных последствиях участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива.

© Московский Комсомолец

В своем посте в социальной сети X он предположил, что такая инициатива, учитывая репутацию британского премьера Кира Стармера, которую он охарактеризовал как череду неудач, может обернуться резким скачком цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Поводом для этого комментария послужила информация издания Politico о том, что Лондон рассматривает возможность возглавить международную коалицию для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщил изданию неназванный британский чиновник, в ближайшее время может состояться конференция по безопасности, посвященная этой проблеме. По его словам, Великобритания стремится помочь сформировать коалицию и придать импульс усилиям по обеспечению безопасного прохода через пролив, чтобы вернуть уверенность торговым судоходным компаниям.

В качестве одного из вариантов обеспечения безопасности чиновник назвал использование беспилотных систем дистанционного разминирования, управляемых с кораблей. Однако он признал, что реализация таких планов в условиях сохраняющейся высокой напряженности в регионе в настоящее время маловероятна.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ранее сообщалось, что Иран установил новые правила прохода судов через Ормузский пролив.