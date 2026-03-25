В Китае рассказали об игре Путина на опережение против планов Трампа

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о том, что президент России Владимир Путин сыграл на опережение против планов американского лидера Дональда Трампа. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Обозреватели отметили, что Путин собрался посетить Китай, пока Трамп занят Ираном. Они напомнили, что глава Белого дома перенес визит в Пекин на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В то же время в МИД РФ сообщили, что о сроках визита российского лидера в КНР будет объявлено в ближайшее время, идет работа.

«Эта новость немедленно привлекла внимание как Китая и России, так и международного сообщества. <…> Собирается ли Путин первым сделать ход и опередить Трампа?» — задались вопросом авторы статьи.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва начнет активно готовиться к визиту Путина в Китай в 2026 году.

4 февраля российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Путин отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.