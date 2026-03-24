Евросоюзу стоило бы определиться с датой, когда европейские лидеры начнут молить о помощи с обеспечением газом и нефтью. Такое заявление сделал во вторник, 24 марта, спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии о том, что Брюссель пока не может назвать точную дату публикации проекта запрета для стран Евросоюза на импорт российской нефти.

Как подчеркнул глава РФПИ, "вместо этого им следовало бы назначить дату, когда они будут умолять о помощи в обеспечении газом и нефтью". Кирилл Дмитриев предложил в качестве варианта 9 мая — День Победы (цитаты по ТАСС).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что упрямый отказ лидеров стран Европы от российских энергоносителей вредит, прежде всего, им самим и их избирателям. Россия, в любом случае, будет действовать исключительно в своих интересах, в том числе в вопросах энергетики.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, как Европа пережила холодную зиму на фоне развязанной против России энергетической войны. Специалист подчеркнул, что европейцам пришлось активно изымать запасы топлива из газохранилищ, что привело к безрадостному выходу из отопительного сезона.