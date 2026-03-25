«С кем мы имеем дело»: Путин высказался об аресте Бутягина

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству прокомментировал ситуацию вокруг археолога Александра Бутягина.

Глава государства подчеркнул, что действия западных стран в отношении российского ученого наглядно демонстрируют истинные методы их политики.

«То, что сейчас с ним происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», — заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что научная деятельность исследователя в Крыму всегда носила исключительно законный характер и была согласована с официальными структурами вне зависимости от политической конъюнктуры прошлых лет.

«Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, — во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», — пояснил Владимир Путин.

Путин высказался о критикующих СВО деятелях культуры

Заведующий сектором отдела античного мира и секретарь археологической комиссии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин является автором множества научных работ, посвященных античному городу Мирмекию. Ранее Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции ученого на Украину. В настоящее время защита Бутягина готовит апелляцию, чтобы оспорить это решение польских властей.