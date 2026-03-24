В МИД отреагировали на насмешку киевского бара над терактом в «Крокусе»

Авторы акции из киевского бара «Офензива», предложившие посетителям почувствовать себя террористами из «Крокуса», являются «террористическими ублюдками».

Так их назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Террористические ублюдки», — написала она, комментируя соответствующую новость.

Ранее стало известно, что киевский арт-бар «Офензива» запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Организаторы описывают акцию как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, находившимся в нем. В результате стрельбы и последующего поджога пострадали 609 человек. Жертвами нападения стали 149 посетителей, еще один человек пропал без вести.