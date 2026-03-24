В Госдуме предложили запретить операторам брать плату за VPN

Депутаты Государственной думы от «Новых людей» во главе Владиславом Даванковым предложили запретить провайдерам взимать дополнительную плату за использование VPN-сервисов. Они направили соответствующее обращение главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

По словам авторов инициативы, использование VPN для обеспечения конфиденциальности и безопасности интернет-соединения не должно быть платным. Они отметили, что провайдерам следует четко обозначать критерии классификации интернет-трафика, чтобы у пользователей не возникало сомнений в обоснованности списаний.

— Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления запрета на взимание дополнительной платы исключительно за использование технологий VPN, — говорится в обращении.

Депутаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности в тарификации интернет-трафика создает для граждан неопределенность и может привести к нарушению их прав как потребителей. Эта инициатива направлена на то, чтобы пользователи имели четкое понимание того, за что они платят, и не сталкивались с неожиданными дополнительными расходами за использование стандартных средств обеспечения приватности в Сети, передает РИА Новости.

Между тем депутаты от Либерально-демократической партии России подготовили проект закона, цель которого — законодательно защитить привычный образ жизни пользователей в условиях постоянных перемен в работе онлайн-сервисов и связи.