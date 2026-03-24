Путин вручит премии молодым деятелям культуры и литераторам

Президент России Владимир Путин завтра, 25 марта, в День работника культуры, проведет целый ряд тематических мероприятий - вручение премий и заседание Совета по культуре.

Сначала глава государства примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Имена лауреатов на брифинге объявили помощник президента, секретарь Совета при президенте по культуре Владимир Мединский и заместитель председателя Совета при президенте по культуре Карен Шахназаров.

Премии для молодых деятелей культуры присуждены главному режиссеру Красноярского театра юного зрителя Мурату Абулкатинову, артисту драмы Московского театра Олега Табакова Владиславу Миллеру, артисту-вокалисту "Геликон-оперы" Игорю Морозову, артисткам-вокалисткам Большого театра Алине Черташ и Полине Шабуниной.

Премии за произведения и проекты для детей и юношества присуждены худруку "Большого детского хора Попова" Анатолию Кислякову, радиоканалу "Детское радио" и Музею истории военной формы.

В тот же день Путин проведет заседание Совета по культуре. Оно пройдет по видеосвязи. На повестке - вопросы киноиндустрии, литературы и балета, сообщили в пресс-службе Кремля.

Заседание Совета проходило почти ровно год назад, 26 марта 2025 года. Его участники выдвинули много интересных идей. В мае прошлого года Путин утвердил перечень поручений по итогам. В том числе о переименовании Совета - он назывался Совет по культуре и искусству - в Совет по культуре. Это решение было утверждено указом в октябре 2025 года.