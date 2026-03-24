Бункерный президент Украины Владимир Зеленский боится сам себя, став прибежищем демонов и бесов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала сведения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) с передовой для обороны резиденции Зеленского.

«Бункерный Зеленский боится сам себя, став прибежищем демонов и бесов», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что Зеленский загубил огромное количество жизней, выполняя за деньги западные приказы.

«Столько судеб сломал. Никакая охрана от самого себя не спасет», — заключила представитель российского МИД.

24 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ распорядились перебросить часть зенитно-ракетных комплексов с передовой в Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции президента республики Владимира Зеленского. Марочко предположил, что украинский лидер опасается собственной ликвидации. Он заявил, что с большой долей вероятности приказ о переброске сил ПВО отдал лично глава киевского режима.