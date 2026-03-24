Глава Калининградской области пригласил Путина на 80-летие региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обратился к президенту России Владимиру Путину с приглашением посетить регион на празднование 80-летия образования области.

«С большим удовольствием хотим пригласить Вас на 80-летие Калининградской области в этом году», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин во вторник встретился с главой Калининградской области Беспрозванных. Глава государства обратил внимание губернатора на укомплектование бригад скорой помощи в регионе. Беспрозванных сообщил Путину о росте поддержки участников СВО в регионе.