Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 марта, встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, который представил подробный доклад о социально-экономическом положении региона, включая ситуацию в промышленности и сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении.

Во время рабочей встречи глава региона предложил создать в столице области филиал Национального центра «Россия».

— Мы хотим сделать флагманским проект формирования современного общественного пространства — это Центральная площадь, где Дом советов был раньше, и выйти с инициативой расположить там филиал Национального центра «Россия», — отметил Беспрозванных.

Он также сообщил, что к сентябрю 2027 году специалисты планируют открыть крупнейшую среднюю школу в Калининградской области на 1725 мест. Губернатор отметил, что в 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию четыре школы на 2,6 тысячи мест, передает сайт Кремля.

5 февраля Владимир Путин объявил открытым Год единства народов страны во время церемонии в национальном центре «Россия».