В Госдуме высказались об идее закрыть дома престарелых

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказалась об идее экс-губернатора Калужской области, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова закрыть дома престарелых в России. В беседе с RTVI она призвала не спешить с ликвидацией данных учреждений.

Останина сочла странным предложение переводить пожилых людей из домов социального обслуживания на семейное содержание.

«Когда требуется действительно специализированный уход, далеко не каждая семья способна с этим справиться. Зачастую дети на работе, если есть у этих самых детей еще свои детки, поэтому старику не оказывается, наверное, та помощь, в которой он нуждается», — отметила депутат.

Она указала, что специализированные учреждения оказывают пенсионерам врачебную помощь, постоянный уход и присмотр, с которым их семьи могут не справиться.

«Не надо торопиться закрывать то, что создано не нами», — призвала Останина.

