Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв и осквернение их захоронений.

Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

За уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

За отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида народа СССР.