Кремль прокомментировал удар Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море

Кремль не располагает данными об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счет», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по кораблям Ирана в Каспийском море. Сообщается о многочисленных взрывах в иранском портовом городе Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря. По словам израильских чиновников, удары были нацелены на корабли военно-морских сил Ирана.